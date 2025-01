18 gute Street-Dance-Filme

Street-Dance-Filme beeindruckenden durch Choreografien mit mitreißenden Soundtracks und erzählen eine leidenschaftliche Geschichte. Oft dreht sich die Handlung um Wettbewerb, Kreativität und die Vielfalt und Stärke der Street-Dance-Community. Von Klassikern bis hin zu internationalen Hits laden diese Filme dazu ein, die Magie des Tanzes und die Kraft der Bewegung hautnah zu erleben.

14 Street-Dance-Filme

Step Up (2006)

Einer der bekanntesten Tanzfilme überhaupt ist der 1. Teil von „Step Up“. Mit Channing Tatum und Jenna Dewan in den Hauptrollen begeistert der Film nicht nur tänzerisch, sondern erzählt auch die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen.

Step Up 2: The Streets (Deutsch: Step Up to the Streets, 2008)

Andie West (Briana Evigan) ist eine talentierte Street-Dancerin aus Baltimore, die in einer Underground-Tanzszene zu Hause ist. Nach dem Tod ihrer Mutter lebt sie bei ihrer strengen Tante, die ihr nahelegt, sich mehr auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Andie wird schließlich an der renommierten Maryland School of the Arts (MSA) aufgenommen, wo sie lernen soll, ihre Leidenschaft für Tanz mit Disziplin zu verbinden.

Step Up 3D (2010)

Die Geschichte dreht sich um Luke (Rick Malambri), einen talentierten Tänzer, der in New York lebt und das „Vault“ leitet – ein kreatives Loft und Zufluchtsort für Tänzer aus aller Welt. Luke und seine Crew, die "Pirates", bereiten sich auf den internationalen Tanzwettbewerb „World Jam“ vor. Hier treten die besten Crews gegeneinander an, um Ruhm und eine hohe Geldprämie zu gewinnen.

Step Up: Miami Heat (2012)

Der vierte Teil der Step Up-Reihe spielt in Miami und dreht sich um Emily Anderson (Kathryn McCormick), die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns. Emily träumt davon, professionelle Tänzerin zu werden, doch ihr Vater Bill (Peter Gallagher) hat andere Pläne für sie.

Step Up All In (Deutsch: Step Up: All In, 2014)

Im fünften Teil der Reihe treffen einige der beliebtesten Charaktere aus den früheren Step Up-Filmen aufeinander. Die Geschichte beginnt in Los Angeles, wo Sean (Ryan Guzman) und seine Crew „The Mob“ nach einer Reihe von Misserfolgen am Rande der Auflösung stehen.

Sean erhält die Chance, an einem internationalen Tanzwettbewerb in Las Vegas teilzunehmen: „The Vortex“, eine Reality-Show, bei der der Gewinner einen exklusiven Tanzvertrag erhält. Er überzeugt Moose (Adam G. Sevani) und andere bekannte Tänzer, darunter Andie West (Briana Evigan) aus Step Up 2: The Streets, eine neue Crew zu gründen – „LMNTRIX“.

You Got Served (Deutsch: „Street Style“, 2004)

Der Film spielt in Los Angeles und dreht sich um die besten Freunde Elgin (Marques Houston) und David (Omarion, „B2K“), die mit ihrer Tanzcrew bei Underground-Battles antreten. Sie verdienen nicht nur Respekt auf der Straße, sondern auch Geld, indem sie ihre Gegner in energiegeladenen Tanzwettbewerben besiegen.

Ihr Leben gerät ins Chaos, als eine rivalisierende Crew aus einem wohlhabenderen Viertel sie herausfordert. Der Einsatz: 5.000 Dollar und die Krone der besten Tänzer der Stadt. Während die Crew an neuen Moves arbeitet, zerbricht die Freundschaft zwischen Elgin und David aufgrund eines persönlichen Konflikts.

Stomp the Yard (2007)

DJ Williams (Columbus Short) ist ein talentierter Street-Dancer aus Los Angeles, der nach dem tragischen Tod seines jüngeren Bruders bei einem Tanz-Battle mit Schuldgefühlen kämpft. Um einen Neuanfang zu machen, zieht DJ nach Atlanta und schreibt sich an der Truth University, einer historischen schwarzen Hochschule, ein.

Dort gerät er in die Welt des „Stepping“ – einer traditionellen Tanzform, die auf afroamerikanischen College-Campussen tief verwurzelt ist. Zwei rivalisierende Bruderschaften, Theta Nu Theta und Mu Gamma Xi, werben um DJ, da sein Street-Dance-Talent ihnen den Sieg bei einem wichtigen Stepping-Wettbewerb sichern könnte.

Battle of the Year (2013)

Der Film spielt in der Welt des Breakdance und erzählt die Geschichte des amerikanischen Teams, das sich auf den prestigeträchtigen internationalen Tanzwettbewerb, den „Battle of the Year“ (BOTY), vorbereitet.

Jason Blake (Josh Holloway), ein ehemaliger Basketballtrainer, wird von seinem Freund Dante (Laz Alonso), einem Hip-Hop-Mogul, gebeten, eine zusammengewürfelte Gruppe von Breakdancern zu trainieren. Ziel ist es, die USA zurück an die Spitze zu führen, da sie seit 15 Jahren keinen Titel mehr gewonnen haben.

Honey (2003)

Honey Daniels (Jessica Alba) ist eine leidenschaftliche Hip-Hop-Tänzerin und Choreografin, die davon träumt, es in der Tanz- und Musikvideowelt ganz nach oben zu schaffen. Sie arbeitet tagsüber in einem Plattenladen und unterrichtet abends Tanzkurse für Kinder in ihrer Nachbarschaft.

Ihre große Chance kommt, als ein Musikvideoregisseur Michael Ellis (David Moscow) ihr Talent entdeckt und ihr die Möglichkeit gibt, Choreografien für bekannte Künstler zu entwickeln. Doch während Honey in der glamourösen Welt der Musikvideos aufsteigt, wird sie mit den Schattenseiten der Branche konfrontiert, als Michael ihr unfaire Bedingungen stellt, die sie mit ihren Werten nicht vereinbaren kann.

Honey 2 (2011)

Maria Ramirez (Katerina Graham), eine talentierte Street-Dancerin, versucht nach ihrer Entlassung aus einer Jugendhaftanstalt, ihr Leben neu aufzubauen. Sie kehrt in ihre alte Nachbarschaft zurück und zieht bei ihrer Mentorin Connie (Lonette McKee) ein, die ihr eine zweite Chance geben will.

StreetDance 3D (2010)

Carly (Nichola Burley) ist die Anführerin einer talentierten Street-Dance-Crew in London. Die Crew steht vor einer großen Herausforderung: Sie wollen die nationalen Street-Dance-Meisterschaften gewinnen, doch ihr bisheriger Trainingsraum wird ihnen gekündigt.

In ihrer Not bietet ihnen Helena (Charlotte Rampling), eine Lehrerin an einer renommierten Ballettschule, eine Lösung an: Sie dürfen die Proberäume der Schule nutzen – allerdings unter einer Bedingung. Carlys Crew muss einige ihrer Ballettschüler in ihre Street-Dance-Choreografie integrieren.

StreetDance 2 (2012)

Ash (Falk Hentschel) ist ein talentierter, aber erfolgloser Street-Dancer, der bei einem großen Battle gegen die Weltmeister-Crew „Invincible“ gedemütigt wird. Entschlossen, sich zu revanchieren, begibt er sich auf eine Reise durch Europa, um die besten Tänzer aus verschiedenen Ländern zu rekrutieren und eine unschlagbare Crew zusammenzustellen.

Auf seiner Reise trifft er auf Eva (Sofia Boutella), eine leidenschaftliche und talentierte Tänzerin, die im lateinamerikanischen Tanzstil Salsa zu Hause ist. Ash erkennt, dass die Kombination von Street Dance und der sinnlichen Eleganz des Salsa die perfekte Grundlage für einen einzigartigen und unverwechselbaren Tanzstil ist, der „Invincible“ schlagen könnte.

Battle (2018)

Amalie (Lisa Teige) ist eine junge, ehrgeizige Tänzerin aus Norwegen, die ein scheinbar perfektes Leben führt. Sie lebt in einer wohlhabenden Familie, hat Freunde und strebt eine Karriere im zeitgenössischen Tanz an. Doch ihr Leben gerät aus den Fugen, als ihr Vater finanzielle Probleme bekommt und sie aus ihrem luxuriösen Umfeld gerissen wird.

Amalie zieht in eine bescheidenere Gegend und versucht, ihre Leidenschaft für das Tanzen aufrechtzuerhalten. Dort trifft sie Mikael (Fabian Svegaard Tapia), einen talentierten Street-Dancer. Mikael zeigt ihr eine neue Welt des Tanzens – eine, die von Leidenschaft, Improvisation und der Kraft des Selbstausdrucks geprägt ist.

B-Girl (2009)

B-Girl erzählt die Geschichte von Angel (Julie "Jules" Urich), einer talentierten Breakdancerin aus Brooklyn, die nach einem brutalen Angriff ihrer Crew den Rücken kehrt und versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Sie zieht nach Los Angeles, um dort einen Neustart zu wagen.

In L.A. muss Angel nicht nur mit den Traumata ihrer Vergangenheit kämpfen, sondern auch ihren Platz in einer neuen Breakdance-Szene finden, die sie skeptisch aufnimmt. Mit ihrer Entschlossenheit und ihrem außergewöhnlichen Talent beweist sie, dass sie trotz ihrer Schwierigkeiten ein echtes B-Girl ist – eine Tänzerin, die sich nicht unterkriegen lässt.

4 Dokumentationen zum Thema Street Dance

Planet B-Boy (2007)

Die Dokumentation „Planet B-Boy“ taucht tief in die Welt des Breakdance ein und zeigt die globale Leidenschaft und kulturelle Bedeutung dieses Tanzstils. Im Mittelpunkt steht der prestigeträchtige Wettbewerb „Battle of the Year“ (BOTY), der jährlich Crews aus aller Welt anzieht, um die besten Tänzer in einer atemberaubenden Tanzschlacht zu küren.

Rize (2005)

Die Dokumentation „Rize“ zeigt die Entstehung und Entwicklung der Tanzbewegungen Clowning und Krumping, die in den Straßen von South Central Los Angeles geboren wurden – einer Gegend, die von Armut, Gewalt und sozialer Ungleichheit geprägt ist.

Shake the Dust (2014)

Die Dokumentation „Shake the Dust“ erforscht, wie Breakdance als universelle Sprache und kraftvolles Ausdrucksmittel für Jugendliche in Krisenregionen auf der ganzen Welt dient. Der Film zeigt Tänzer und Tänzerinnen aus Ländern wie Kolumbien, Uganda, dem Jemen und Kambodscha, die in herausfordernden sozialen und politischen Umgebungen leben.

Bouncing Cats (2010)

Bouncing Cats ist eine inspirierende Dokumentation über das Leben von Abraham "Abramz" Tekya, einem ugandischen Breakdancer, Rapper und Aktivisten, der die Initiative Breakdance Project Uganda (BPU) gegründet hat. Sein Ziel ist es, durch Breakdance und Hip-Hop den Kindern und Jugendlichen in Uganda Hoffnung und eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung zu geben.

Woher kommt Streetdance?

Streetdance hat seinen Ursprung in den urbanen Zentren der USA, insbesondere in New York City und Los Angeles (70er-Jahre). Der Tanzstil entwickelte sich als Teil der Hip-Hop-Kultur, zu der auch Graffiti, DJing, MCing (Rap) und später Breakdance gehörten.

Streetdance ist ein Sammelbegriff für verschiedene Tanzstile, die in der Regel außerhalb von Tanzstudios entstanden sind – auf der Straße, in Parks oder bei Partys. Dazu zählen unter anderem:

Breakdance (B-Boying/B-Girling) : Entstand in der Bronx in New York und ist geprägt durch akrobatische Bewegungen wie Spins, Freezes und Footwork.

: Entstand in der Bronx in New York und ist geprägt durch akrobatische Bewegungen wie Spins, Freezes und Footwork. Locking und Popping : Entwickelten sich an der Westküste, insbesondere in Los Angeles, und zeichnen sich durch rhythmisches Einfrieren (Locking) und ruckartige Bewegungen (Popping) aus.

: Entwickelten sich an der Westküste, insbesondere in Los Angeles, und zeichnen sich durch rhythmisches Einfrieren (Locking) und ruckartige Bewegungen (Popping) aus. Hip-Hop-Freestyle : Ein freier, kreativer Tanzstil, der von der Musik und der individuellen Interpretation geprägt ist.

: Ein freier, kreativer Tanzstil, der von der Musik und der individuellen Interpretation geprägt ist. Krumping: Ein energiegeladener Stil, der in den afroamerikanischen Communities von Los Angeles entstand und oft aggressive und kraftvolle Bewegungen beinhaltet.

Der Ursprung von Streetdance ist eng mit sozialen Bewegungen, Gemeinschaftsbildung und der Möglichkeit verbunden, in einem oft schwierigen sozialen Umfeld eine Ausdrucksform zu finden. Tanzbattles, die im Wettbewerb zwischen Crews stattfanden, spielten eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung dieser Tanzkultur.

Heute ist Streetdance weltweit bekannt und wird sowohl auf professionellen Bühnen als auch in Tanzwettbewerben und kommerziellen Produktionen aufgeführt.

