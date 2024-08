Street-Art: Katze bei Dehnübung: Banksy setzt Bilderreihe in London fort

7 Mit seiner Bilder-Reihe will Banksy wohl die Menschen aufmuntern. Foto: -/Banksy/PA Wire/dpa

Erneut schlägt der mysteriöse Graffiti-Künstler in London zu und erweitert seine Tier-Reihe mit einer Katze. Manche sprechen bereits von einem Zoo. Es gibt auch Hinweise, was er damit bezweckt.











London - Den sechsten Tag in Folge hat der mysteriöse Graffiti-Künstler Banksy ein neues Kunstwerk in London veröffentlicht. Der Star der Street-Art-Szene erfreut die Menschen in der britischen Hauptstadt derzeit jeden Tag mit einem neuen Tier-Bild. Schon ist von "Banksy's Zoo" die Rede. Am Samstag war es eine Katze.