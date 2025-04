Street Art in Stuttgart: Der Schlossplatz wird zur Showbühne

Die City-Initiative veranstaltet zum sechsten Mal die Street Art in der Stuttgarter Innenstadt. Künstler werden am Samstag, 5. April, von 12 bis 18 Uhr an verschiedenen Standorten für Unterhaltung sorgen.

Pantomime, Musik, akrobatische Tanzeinlagen, Stelzenläufer, ein Karussell und Zirkuskunst: Auf all das und noch viel mehr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Stuttgarter Innenstadt am Samstag, 5. April, freuen: Von 12 bis 18 Uhr veranstaltet die City-Initiative Stuttgart die 6. Street Art.

In diesem Jahr werden die Aktionen allerdings nicht entlang der kompletten Königstraße zu finden sein, sondern eher zentral am Schlossplatz, um nach den schrecklichen Ereignissen in Mannheim und München größtmögliche Sicherheit gewähren zu können. „Man muss natürlich auf diese Geschehnisse blicken und daraus seine Lehren ziehen. Aber wir dürfen uns das Feiern nicht verbieten lassen“, sagt der City-Manager Holger Siegle. Er rechnet bei schönem Wetter mit rund 100 000 Menschen, die sich in der Innenstadt tummeln werden.

Was ist auf dem Schlossplatz geboten?

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf sechs Künstler-Standorte und ein Karussell auf dem Schlossplatz freuen: Zum einen ist Little Acoustic Jukebox mit Gitarre und Gesang vertreten. Die Passanten wünschen sich ein Lied, die Jukebox spielt – und das alles live von 12 bis 18 Uhr. Im Musikpavillon tritt der Klangkünstler Matthias Waßer ebenfalls durchgehend mit seiner Akustik-Gitarre auf.

Am Herzog Christoph Denkmal wartet Tilos Traumwelt auf die jüngeren Besucherinnen und Besucher. Der Spiel- und Mitmachzirkus hat seinen Zauberkoffer sowie zahlreiche Ballons im Gepäck (um 12, 13.30, 15.30, 17 Uhr). Zudem kann man sich gegenüber und direkt vor dem Kunstmuseum entweder bei der interaktiven Malerwerkstatt bei Rinaldo (13 bis 17 Uhr) betätigen oder sich von Sara Twister mitreißen lassen. Die Künstlerin bietet Straßentheater mit Stunts und Comedy sowie Zirkuskunst (um 12, 12.45, 13.45, 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr).

Pantomime und Stelzenläufer sind unterwegs

Wer noch mehr Action sucht, wird vor dem Königsbau fündig. Dort werden abwechselnd Tänzerinnen und Tänzer von Floor LegendZ sowie der Juhrythmics Danceschool Breakdance- und Hip-Hop-Moves zeigen (stündlich von 12.30 bis 18.30 Uhr, jeweils 30 Minuten). Den krönenden Abschluss am Schlossplatz liefert das Open Mic-Projekt „0711 Benztownstorys“ von 19 bis 22 Uhr auf der Freitreppe am Kunstmuseum.

Aber auch außerhalb des Street-Art-Hotspots kommen die Gäste der Innenstadt in den Genuss der Veranstaltung. Auf der Königstraße werden der Pantomime Pablo und der Stelzenläufer Skaramouche mit Akrobat und Spiderman Lino unterwegs sein.

Aktionen auch im Dorotheen-Quartier, Milaneo und Gerber

A im Dorotheen-Quartier, Gerber und Milaneo sorgen Künstlerinnen und Künstler für Unterhaltung. Im Dorotheen-Quartier legt DJane Alegra Cole auf. Zudem möchte Künstlerin Laura Gaus mit ihren Live-Illustrationen begeistern (11 bis 20 Uhr). Im Milaneo wird Lady Amanda mit dem Zaubo-Mat die Mädchen und Buben verblüffen (13 bis 18 Uhr, jeweils 30 Minuten), während im Gerber der Künstler Daniel Thomas Geiger ein großes Gemälde an die Wand anbringen wird (12 bis 20 Uhr).

„Wir als die City-Initiative Stuttgart freuen uns bereits auf den Tag, und wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern der Stadt viel Freunde sowie den Händlerinnen und Händlern vor Ort einen umsatzstarken Tag“, sagt Holger Siegle und betont, dass man bei der Zusammenstellung des künstlerischen Programms eng mit der ZAV-Künstlervermittlung zusammengearbeitet habe: „Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung!“