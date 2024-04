6 Bei Stuttgart Street Art war auf der Königstraße richtig was los. Im positiven Sinne. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Beim „Stuttgart Street Art“-Festival wurde heute die Königstraße inklusive Schlossplatz mit Musik, Artistik, Tanz, Magie und Kleinkunst bespielt. Dass die Sonne bei 28 Grad herabgebrutzelt hat, hat niemanden gestört, im Gegenteil.











Link kopiert



„Make Königstraße great again“, so könnte man das Motto des diesen Samstag schon zum fünften Mal stattfindenden „Stuttgart Street Art“-Festivals beschreiben. Bei bestem Wetter und Höchsttemperaturen von 28 Grad konnten an zehn Stationen Klein- und Straßenkunst unterschiedlichster Couleur bestaunt und an unterschiedlichen Food-Ständen entlang der Route Dinge wie etwa Baumstriezel gefuttert werden. Und der Plan ist aufgegangen. Dass die bekannteste Einkaufsmeile der Stadt gerade eine kleine Leerstandkrise durchlebt, wurde diesen Samstag jedenfalls nicht augenscheinlich. Massen an Menschen spazierten durch die Fußgängerzone, stellten sich vor Bubble-Tea-Läden in Schlangen an, sonnten sich auf den Außenplätzen der Cafés und blieben vor den Stationen der Künstler stehen, hörten zu, applaudierten.