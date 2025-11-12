Der erste Teaser zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist da und zeigt Anne Hathaway und Meryl Streep in einer vielsagenden Fahrstuhlszene.

Es ist die Szene, auf die Fans fast zwei Jahrzehnte gewartet haben: Anne Hathaway (43) betritt einen Fahrstuhl, in dem bereits Meryl Streep (76) steht. "Hat ja lang genug gedauert", sagt die eiskalte Modechefin Miranda Priestly zu ihrer einstigen Assistentin Andy Sachs. Mehr verrät der erste Teaser zu "Der Teufel trägt Prada 2" nicht - und genau das macht ihn so effektiv. Unterlegt mit Madonnas (67) "Vogue" präsentierte 20th Century Studios am Mittwoch die ersten bewegten Bilder zur langersehnten Fortsetzung.

Die Kult-Truppe kehrt zurück Die gute Nachricht für alle Fans des 2006er-Originals: Das Dream-Team ist komplett. Neben Streep und Hathaway kehren auch Emily Blunt und Stanley Tucci in ihre ikonischen Rollen zurück. Die Mode-Komödie hatte damals nicht nur Kassenerfolge gefeiert, sondern war auch zu einem kulturellen Phänomen geworden. Basierend auf Lauren Weisbergers gleichnamigem Roman von 2003 folgte der Film der frischgebackenen Journalismus-Absolventin Andy auf ihrem steinigen Weg als Junior-Assistentin der gefürchteten Chefredakteurin Priestly bei einem High-Fashion-Magazin in New York.

Printsterben trifft Modewelt

Die Handlung der Fortsetzung bleibt zwar noch geheim, doch so viel ist wohl durchgesickert: Diesmal soll die Geschichte aus Miranda Priestlys Perspektive erzählt werden. Die einst allmächtige Chefredakteurin muss sich mit dem Niedergang der Printmedien auseinandersetzen - ein Thema, das 20 Jahre nach dem Original erschreckend aktuell ist. Wie die eisige Fashion-Queen auf den Machtverlust ihrer Branche reagiert, dürfte für reichlich Drama sorgen.

Star-Aufgebot für die Fortsetzung

Neben den Rückkehrern verstärken zahlreiche neue Gesichter den Cast: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall und Caleb Hearon sind unter anderem mit dabei. Ein besonderes Highlight: Lady Gaga wurde bereits am Set fotografiert, auch wenn ihre Rolle noch nicht offiziell bestätigt wurde. Regisseur David Frankel kehrt ans Ruder zurück, das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna. Als Produzentinnen fungieren Wendy Finerman und Karen Rosenfelt.

Der Kinostart ist für den 30. April 2026 angesetzt - und der knappe Teaser macht bereits jetzt Lust auf mehr.