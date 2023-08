1 Einer der Knotenpunkte der aktuellen Streckensperrungen: der Böblinger Busbahnhof. Foto: Stefanie Schlecht/

Seit Montag erschweren gleich zwei Streckensperrungen das Leben von Pendlern. Wie pendelt es sich in diesem Sommer in der Region Stuttgart?









Menschen verabschieden sich von ihren Begleitern, hieven Koffer in den Bus, suchen sich einen Sitzplatz. Zwei Buslinien mit ähnlichem Namen fahren vom Herrenberger Bahnhof in Richtung Böblingen: RE14E und RE14A. Was der Unterschied ist? Ein Helfer schaut sich das Ganze an, denkt kurz nach. „Sie sind hier auf jeden Fall richtig“, sagt er dann. An diesem Tag führen viele Wege nach Böblingen.