Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart Nächste Vollsperrung der A8 erst im Herbst

Von red 30. April 2018 - 10:57 Uhr

Noch an zwei weiteren Wochenenden wird die A8 bei Pforzheim in diesem Jahr gesperrt. Bis zum Herbst bleiben Autofahrer aber verschont. Am Wochenende mussten sie lange Staus in Kauf nehmen.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Nach der Vollsperrung der A8 bei Pforzheim am Wochenende müssen sich die Autofahrer in diesem Jahr noch zweimal auf weitere Einschränkungen einstellen. Das nächste Mal wird die Autobahn allerdings voraussichtlich erst im November voll gesperrt werden, wie ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Montag mitteilte. Der Grund: Es müssen noch mehr Brücken abgerissen werden. Die genauen Termine für die Sperrungen an den zwei Wochenenden stehen aber noch nicht fest.

Mehr zum Thema

Lange Staus am Wochenende

Am Wochenende mussten die Autofahrer lange Staus in Kauf nehmen. Wegen eines Brückenabrisses war am späten Freitagabend die viel befahrene Verkehrsachse zwischen Karlsruhe und Stuttgart nicht befahrbar. Das trug nach Angaben der Polizei zu kilometerlangen Staus und zu Zeitverlusten von bis zu 90 Minuten bei. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aber aus. Am Sonntagmorgen floss der Verkehr wieder - auch, weil die Sperrung einen Tag früher als geplant aufgehoben wurde.

150-Millionen-Euro-Projekt

Der rund fünf Kilometer lange und bislang vierspurige Streckenabschnitt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord wird bis 2024/2025 ausgebaut. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte am Samstag den ersten Spatenstich für den weiteren Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim gesetzt. Vor allem der Bund zahlt das 150-Millionen-Euro-Projekt bei Pforzheim.

Während der Sperrung wurde der überregionale Verkehr weiträumig über die Autobahnen A6 und A81 umgeleitet. Für den regionalen Verkehr waren Ausweichstrecken eingerichtet, die durch Pforzheim führten.