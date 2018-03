Strecke von Vaihingen/Enz nach Bietigheim Viele Züge fallen wegen Brückenabriss aus

Von tim 06. März 2018 - 12:21 Uhr

Zug-Reisende zwischen Vaihingen/Enz und Bietigheim-Bissingen müssen am Samstagabend auf einen Busersatzverkehr umsteigen. Foto: dpa

Am Samstagabend fahren keine Züge zwischen Vaihingen/Enz und Bietigheim-Bissingen. Der Grund ist eine Brücke, die abgerissen wird.

Kreis Ludwigsburg - Weil eine Brücke über den Gleisen in Sachsenheim abgerissen werden muss, wird die Zugstreckezwischen Vaihingen an der Enzund Bietigheim-Bissingen in der Nacht von Samstag, 10. März, auf Sonntag, 11. März, für mehrere Stunden komplett gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn jetzt mitgeteilt. Von 19.30 Uhr am Samstag bis zum Betriebsschluss in der Nacht werden auf dem Abschnitt keine Züge verkehren. Für die Regionalexpress-Linien wird zwischen Bietigheim-Bissingen und Vaihingen ein Ersatzbusverkehr eingerichtet, ebenso für die Stadtbahn-Linie zwischen Bietigheim-Bissingen und Bad Wildbad. Die Stadtbahnen der S5 enden und beginnen jeweils in Vaihingen, die RE-Linien zwischen Vaihingen und Stuttgart fallen aus. Die Bahn rät Reisenden, für die Strecke in die Landeshauptstadt auf die verbleibenden Züge und S-Bahnen auszuweichen.

Der Fernverkehr ist weit weniger betroffen, hier fallen lediglich einzelne Züge aus. Alle Einzelheiten zu den noch möglichen Verbindungen gibt es hier: www.deutschebahn.com/bauinfos.