Eine 18-jährige Frau ist am Montag auf der Strecke der Schönbuchbahn zwischen Weil im Schönbuch und Holzgerlingen von einem Zug erfasst worden. Das berichtet die Polizei.

Demzufolge hatte die Frau gegen 14.15 Uhr mit einem E-Scooter einen Bahnübergang aus Richtung des Bäumleswegs in Weil im Schönbuch in Richtung B464 überqueren wollen. Nahezu zeitgleich sei auf diesem Streckenabschnitt ein Zug der Schönbuchbahn gefahren. Die 18-Jährige wurde erfasst und schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 30 Personen in dem Zug. Die Feuerwehr geleitete sie nach Freigabe durch den zuständigen Notfallmanager ins Freie. Die Mitglieder des Ortsvereins des DRK betreuten sie und versorgten sie mit Getränken.

„Die Aufräumarbeiten sind in Kürze beendet, dann wird der Bahnverkehr wieder freigegeben werden“, teilte die Polizei um 17.15 Uhr mit.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs bestellt. An dem unbeschrankten Bahnübergang befindet sich ein Andreaskreuz mit rotem Blinklicht. Ist das Blinklicht in Betrieb, besteht eine Wartepflicht für den kreuzenden Verkehr.