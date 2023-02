28 Wie wäre es zum Beispiel mit „Carnival Row“, „You“, „Funny Woman“, „A Thin Line“ oder „The Consultant“ (von links oben im Uhrzeigersinn): unsere Streamingserien-Empfehlungen im Februar Foto: Amazon (2), Netflix, Sky, Paramount+

Cara Delevingne als Fee, Christoph Waltz als Unternehmensberater und Gemma Arterton als die lustigste Frau Großbritanniens: unsere Serienempfehlungen im Februar.















Link kopiert

Was bringt der Februar? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1.Class

Was passiert wohl, wenn drei Unterschichtskids zu lauter verwöhnten Superreichen auf eine Eliteschule geschickt werden? Die Antwort wissen all jene, die die spanische Netflixserie „Elite“ gesehen haben. Und dann kennen sie auch schon die Story der Serie „Class“, die ein indisches Remake ist, in Delhi spielt, sich ansonsten aber brav an die Vorlage hält.

Netflix, 3. Februar

2. Jerks

Der Streamingdienst Joyn gibt bekannt: Christian Ulmen und Fahri Yardim machen Schluss. Gemeint ist damit ihr gemeinsames Projekt „Jerks“. In der finalen fünften Staffel dieser sehr bösen, sehr frechen und sehr witzigen Serie wird endlich die Vorgeschichte der beiden Protagonisten enthüllt.

Joyn, 3. Februar

3. Funny Woman

Die entzückendste Feel-good-Serie der Saison entführt ins London der Swinging Sixties. Kaum wurde Barbara (Gemma Arterton) in einem Provinzbadeort zur Schönheitskönigin gekürt, erkennt sie, dass sie sich zu schade dafür ist, sich in Badeanzügen von geifernden Männern begaffen zu lassen, und macht allen Widerständen trotzend eine Karriere als TV-Komikerin. Falls Ihnen die Story bekannt vorkommt: Die Romanvorlage stammt von Nick Hornby („High Fidelity“) und erschien in Deutschland unter dem Titel „Miss Blackpool“.

Sky, 9. Februar

4. You – Du wirst mich lieben

Jung, charmant und obsessiv: Das ist Joe Goldberg (Penn Badgley). Bereits drei Staffeln lang durfte der Buchhändler in New York, Los Angeles oder San Francisco Frauen stalken und hat damit Netflix einen Hit beschert. In der vierten Staffel zieht es ihn nach Paris und London. Und um die Fans des Psychothrillers noch ein bisschen mehr zu quälen als sonst, teilt der Streamingdienst die Staffel auf. Die ersten Folgen startet am 9. Februar, der zweite Teil kommt am 9. März.

Netflix, 9. Februar

5. A Thin Line

Wer die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Die letzte Generation für extrem hält, weil sie sich an Kunst kleben oder Flughafenzufahrten blockieren, kennt die Zwillingsschwestern Anna und Benni (Saskia Rosendahl und Hanna Hilsdorf) noch nicht, die im Internet viel radikalere Pläne verfolgen, um die Welt vor dem Untergang zu retten: ein Cyberthriller von den Machern des Films „Systemsprenger“.

Paramount+, 16. Februar

6. Carnival Row

Ist das das neue „Game of Thrones“? Diese Frage haben wir im Sommer 2019 hoffnungsvoll gestellt, als die erste Staffel dieser Fantasyserie bei Amazon Prime startete. Dreieinhalb Jahre später kennen wir die Antwort: Nein! „Carnival Row“ mit Cara Delevingne als Fee und Orlando Bloom als Polizeiinspektor bietet zwar eine spektakuläre Mischung aus Flüchtlingsdrama, Jack-the-Ripper-Krimi und Steampunk-Schauerroman, doch der große Erfolg blieb aus. Nach zwei Staffeln ist deshalb nun Schluss.

Amazon, 17. Februar

7. Star Trek Picard

Nach drei Staffeln geht auch der „Star Trek“-Serienableger zu Ende, der davon erzählt, wie der ehemalige Kommandant der USS Enterprise, Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), immer wieder daran gehindert wird, seinen Ruhestand zu genießen. In der finalen Staffel gibt es auch ein Wiedersehen mit La Forge, Worf, Riker und Troi.

Amazon, 17. Februar

8. Hello Tomorrow!

Die Zukunft sieht aus wie die 1950er Jahre: Bill Crudup („The Morning Show“) spielt Jack, der eine Gruppe von Handelsvertretern anführt, die in einer kuriosen Retro-Zukunft von Haus zu Haus zieht, nicht um Menschen Staubsauger, sondern ein Plätzchen auf dem Mond anzudrehen. „Hello Tomorrow!“ ist eine Art Mash-up aus Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ und den „Jetsons“.

Apple TV+, 17. Februar

9. The Consultant

Wer Christoph Waltz sagt, muss nicht nur „Inglourious Basterds“, sondern auch „Parole Chicago“ sagen. Mit der grandiosen Serie aus dem Jahr 1979 begann nämlich eigentlich die Karriere des erfolgreichsten Hollywood-Österreichers seit Arnold Schwarzenegger. Jetzt ist er wieder einmal in einer Serien-Hauptrolle zu sehen. In der schwarzhumorigen Thrillerserie „The Consultant“ spielt er den Berater Regus Patoff, der ein angeschlagenes Videospielunternehmen vor dem Bankrott retten soll – mit ziemlich unkonventionellen Methoden.

Amazon, 24. Februar

10. Drift: Partners in Crime

Wenn es um Actionfilme und Actionserien geht, ist Deutschland immer noch bestenfalls Entwicklungsland. Die Sky-Eigenproduktion „Drift“ beweist jetzt aber, dass es eine Welt jenseits von „Alarm für Cobra 11“ gibt. Die Serie ist ein rasant inszenierter Buddy-Movie-Zehnteiler voller Verfolgungsjagden, der davon erzählt, wie zwei sehr unterschiedliche Polizisten-Brüder (Ken Duken und Fabian Busch) einer internationalen Verschwörung hinterherjagen.

Sky, 24. Februar