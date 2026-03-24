Streamingserie: Bridgerton geht weiter - Francesca sucht die große Liebe

Teuerste Leserschaft, es gibt Nachrichten aus Mayfair: Netflix gibt bekannt, welcher «Bridgerton»-Spross in Staffel 5 die Liebe finden soll. Ihre Geschichte bewegte in der letzten Staffel besonders.
London - In der erfolgreichen US-Serie "Bridgerton" wird in der fünften Staffel die Liebesgeschichte von Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) erzählt. Der Streaminganbieter Netflix bestätigte am Mittag den Produktionsstart für die nächsten Episoden. Aktuell ist die vierte Staffel komplett abrufbar, eine sechste hatte Netflix bereits bestätigt.