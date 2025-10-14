Streamingdienst: Wann startet eigentlich HBO Max in Deutschland?

2026 soll mit HBO Max ein neuer Streamingdienst in Deutschland an den Start gehen - ein besonderes Highlight für Serienfans. Hier gibt's alles, was bisher zu Starttermin, Inhalten und Preisen bekannt ist.
Schon seit Jahren müssen deutsche Fans beliebter HBO-Serien wie etwa "Game of Thrones", "The White Lotus", "The Last of Us", "House of the Dragon" oder "Succession" in Deutschland ein Streaming-Abo beim Anbieter Wow, dem Streamingdienst von Sky, abschließen, wenn sie ihre geliebten Prestige-Serien schauen möchten.