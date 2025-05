Die geplante Netflix-Dokumentation über Rap-Star Shirin David (30) befindet sich weiterhin in Produktion. "Die Dreharbeiten laufen noch", bestätigt der Streamingdienst auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum stehe bisher noch nicht fest.

"Wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht"

Ende 2024 hatte sich die "Bauch, Beine, Po"-Interpretin in einer Story auf Instagram selbst zu der Doku geäußert und ein besorgniserregendes Update abgegeben. Sie habe das bereits gedrehte Rohmaterial des Doku-Projekts gesichtet und sei mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden gewesen, so David im Dezember. "Ich hab' gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht." In der Folge wurde das gesamte Team ausgetauscht - die Arbeiten an der Dokumentation begannen noch einmal von vorn.

Wie lange müssen Fans noch warten?

Dass die Dreharbeiten zu dem Projekt nach wie vor laufen würden, bestätigte auch Netflix im Dezember spot on news. Auch dass eine Veröffentlichung für 2025 weiterhin geplant sei. Ob die von Fans sicherlich mit Spannung erwartete Netflix-Dokumentation in den kommenden Monaten veröffentlicht wird, erscheint aktuell allerdings fraglich.

Shirin David schloss Ende April ihre "Schlau Aber Blond"-Tour 2025 ab, die sie innerhalb eines Monats in Städte wie Berlin, München oder Stuttgart führte. "Schlau aber blond", das dritte Studioalbum der Sängerin und Rapperin, war im Februar dieses Jahres erschienen und erreichte in Deutschland Platz eins der Charts.