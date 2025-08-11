Streamingdienst bekommt First Look: Harry und Meghan: Netflix-Deal umfasst auch ihre Marke As ever

Der Netflix-Deal von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist doch nicht Geschichte. Teil einer neuen Vereinbarung ist jetzt auch Meghans Lifestyle-Marke "As ever". Weitere Projekte landen aber wohl nicht automatisch bei dem Streamingdienst.
In den vergangenen Jahren wurde viel über einen Netflix-Mega-Deal von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) diskutiert. Nach der 2020 geschlossenen Vereinbarung waren mehrere Projekte der beiden, die sie mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions umgesetzt haben, auf dem Streamingdienst erschienen. Zuletzt wurde vom möglichen Aus der Partnerschaft berichtet, in anderer Form werden Harry und Meghan allerdings weiterhin mit Netflix arbeiten.