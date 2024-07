Streaming: Wednesday-Werwölfin Emma Myers ist bald Junior-Detektivin

1 Pip (Emma Myers) grübelt über einen Mordfall. Foto: Sally Mais/ZDF/dpa

Die Mini-Serie «A Good Girl's Guide to Murder» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Holly Jackson. Alles beginnt mit einer Schularbeit über einen True-Crime-Fall - ein gefährliches Unterfangen.











Berlin - Im Netflix-Welthit "Wednesday" spielte Emma Myers eine farbenfrohe Werwölfin, die beste Freundin der düsteren Titelfigur. In wenigen Wochen wird die 22-Jährige der Star einer britischen Thriller-Serie sein. Deutschland-Start ist am 30. August in der ZDF-Mediathek, in anderen Ländern läuft die Serie bereits an diesem Donnerstag an - auf Netflix.