11 Neuer Serienstoff: „Hausen“, „Utopia“, „La Révolution“, „The Mandalorian 2“, „Barbaren“ (von links oben im Uhrzeigersinn): Unsere Bildergalerie verrät, welche zehn Serien Sie im Oktober im Blick haben sollten. Foto: Sky, Amazon Prime, Netflix (2), Disney+

Baby Yoda im Horrorland: „The Mandalorian“ kehrt zurück, die „Barbaren“ kommen, und pünktlich zu Halloween gibt es jede Menge Gruselstoff – unsere Streaming-Tipps für Oktober.

Stuttgart - Serien-Nachschub: Wir stellen die zehn interessantesten Neuerscheinungen vor, die im Oktober bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon sowie im Pay-TV starten.

Horrormonat Oktober

Die Serienstarts in diesem Monat stehen ganz im Zeichen von Halloween. Unter die Neuerscheinungen drängeln viele Horrorserien – mal schrullig wie in der britischen Amazon-Prime-Serie „Truth Hunters“, hinter der Nick Frost und Simon Pegg („Shaun of the Dead“) stecken, mal richtig düster wie im deutschen Sky-Original „Hausen“, in dem ein heruntergekommener Plattenbau von Geistern heimgesucht wird. Außerdem hat im Oktober ein Sumpfmonster seinen großen Auftritt, und literarisch sozialisierte Serienjunkies dürfen sich auf ein Update von Henry James’ Geistergeschichte „Das Durchdrehen der Schraube“ freuen.

Vom Teutoburger Wald ins Weltall

Doch auch für alle, die sich nicht so gerne gruseln, bietet der Oktober interessante Neustarts. Etwa die erste deutsche historische Netflixserie: „Barbaren“ begibt sich im Jahr neun nach Christus in den Teutoburger Wald begibt, um die Geschichte von Arminius, Thusnelda und Varus als gewaltiges Spektakel neu zu erzählen. Und dann ist da natürlich noch die Rückkehr von Baby Yoda in der zweiten Staffel des „Star Wars“-Ablegers „The Mandalorian“ bei Disney+.

Die zehn interessantesten Serien im Überblick

Außerdem bekommen wir es im Oktober noch mit einer ehemaligen Cupcake-Bäckerin, dem Erfinder der Guillotine und Menschen zu tun, die versuchen aus dem Corona-Lockdown das Beste zu machen. Welche zehn Streaming-Serien wir Ihnen im Oktober besonders an Herz legen, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.