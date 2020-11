11 Neuer Serienstoff: „The Undoing“, „The Crown 4“, „Good Lord Bird“ und „Frau Jordan stellt gleich“ (von links oben im Uhrzeigersinn) Unsere Bildergalerie verrät, welche zehn Serien Sie im November im Blick haben sollten. Foto: HBO, Netflix, Showtime, Joyn Foto:

Nicole Kidman und Hugh Grant als Thriller-Ehepaar, Nachhilfe in amerikanischer Geschichte – und endlich der Auftritt der Königin der Herzen: Unsere Streaming-Tipps für November.

Stuttgart - Serien-Nachschub für den Kultur-Lockdown: Wir stellen die zehn interessantesten Neuerscheinungen vor, die im November bei Netflix, Amazon und Co. sowie im Pay-TV starten.

Der November wird königlich. Vor allem, weil am 15. November bei Netflix die vierte Staffel der Serie The Crown startet. Endlich kommt die Serie von Peter Morgan in den späten 1970er Jahren an. Olivia Colman spielt wieder Königin Elizabeth II, der eigentlich Star dürfte nun aber Emma Corrin („Pennyworth“) werden, die den Part von Lady Diana Spencer übernimmt. Die Hochzeit von Prince Charles und Lady Di soll eines der Herzstücke der Staffel werden. Und wer es lieber kühler mag: Als Margaret Thatcher ist Gillian Anderson („Akte X“, „Sex Education“) mit von der Partie.

In Sachen Glanz und Glamour kann da die norwegische Kronprinzessin Märthe, die 1940 vor den Nazis in die USA flieht, zwar nicht ganz mithalten. Die Serie Atlantic Crossing hatte es trotzdem in den Serien-Wettbewerbs von Cannes geschafft.

Dreamteam Nicole Kidman und Hugh Grant

Zwar darf der Comedian Luke Mockridge in ÜberWeihnachten auf Netflix sein Seriendebüt feiern und Katrin Bauerfeind ist auf Joyn in Frau Jordan stellt gleich wieder die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan. Der spektakulärste Neustart des Monats ist trotzdem das großartige Psychodrama The Undoing mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen.

