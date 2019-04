21 So viele Geschichten und so wenig Zeit. In unserer Bildergalerie verraten wir Ihnen, welche TV-Serien Sie jetzt unbedingt nachholen sollten, wenn Sie sie bisher verpasst haben. Foto: Netflix/Amazon/Showtime/TNT Comedy

Hoffen auch Sie heimlich darauf, dass Ostern das Wetter schlecht wird, damit Sie ohne schlechtes Gewissen all die TV-Serien schauen können, die Sie bisher verpasst haben? Dann sind Sie bei unseren Binge-Watching-Tipps für die Osterferien genau richtig.

Stuttgart - Wie bitte, Sie haben den Serienthriller „Killing Eve“ mit Sandra Oh aus „Grey’s Anatomy“ noch gar nicht gesehen? Sie haben die irrwitzige Und-täglich-grüßt-das-Murmeltier-Komödie „Russian Doll“ verpasst? Sie gehören zu jenen, die dem Charme von „The Marvelous Mrs. Maisel“ immer noch nicht erlegen sind? Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, um sich endlich einmal die Serienfassung von „Das Boot“ anzuschauen? Dann sollten Sie jetzt die Osterfeiertage nutzen, um sich in Sachen Fernsehserien auf den neuesten Stand zu bringen. Denn es gibt ein Leben jenseits von „Game of Thrones“.

Aktuelle Serienhits und übersehene Kostbarkeiten

Die Serienjunkies des Kulturressorts haben hier ihre Lieblingsserien aus dem Streaming-Angebot von Netflix, Amazon, Sky und Co. zusammengetragen. Darunter einige aktuelle Serien wie die wunderbare Kita-Komödie „Andere Eltern“ oder der Coming-of-Age-Thriller „Hanna“, aber auch ein paar zu oft übersehene Kostbarkeiten der letzten Jahre wie zum Beispiel „Everything sucks!“, „Kidding“ oder „Big Little Lies“.

Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke , um sich Tipps für Ihr Binge-Watching-Programm während der Osterferien zu holen. Aber vergessen Sie nicht: Falls das Wetter an Ostern doch schön wird, gehen Sie bitte auch ab und zu mal an die frische Luft!