Foto: Amazon, Netflix, Wow, Disney plus, Apple TV plus

Neue Serien bei Netflix & Co. im Januar: Krimis, Kriegsdramen und König Artus – unsere Empfehlungen für Netflix, Disney plus, Amazon Prime Video, Sky und andere Streamingdienste.

Was bringt der Januar? Wir stellen die zehn interessantesten Produktionen vor, die bei Netflix oder bei Amazon Prime, Disney+ und Co. starten.

1. The Winter King

Lesen Sie auch

Serienfans lieben Fantasyspektakel wie „Game of Thrones“ und historische Königshaus-Dramen wie „The Crown“. Wie erfolgreich muss dann erst eine Serie sein, die beides miteinander verbindet? Das haben sich die Macher von „The Winter King“ wahrscheinlich gedacht, als sie beschlossen haben, die fantastische Sage um König Artus und seine Tafelrunde neu zu erzählen. Magenta TV, seit 1. Januar

2. Class of ’ 09

Die Krimiserie von Tom Rob Smith spielt auf drei Zeitebenen: im Jahr 2009, in dem eine Gruppe von FBI-Agentinnen und Agenten den Abschluss in Quantico macht, in der Gegenwart und in der Zukunft des Jahres 2034, in der ein Großteil der Polizeiarbeit von Künstlicher Intelligenz gemacht wird, die Verbrechen vorhersagt, bevor sie begangen werden. In der ein bisschen an Philip K. Dicks „Minority Report“ erinnernden Serie spielt Kate Mara („House of Cards) eine der Hauptrollen. Disney+, 3. Januar

3. The Brothers Sun

Bruce Sun lebt ein unbeschwertes Leben m sonnigen Kalifornien, bis er herausfindet, dass er einer berühmt-berüchtigten Gangsterfamilie aus Taiwan entstammt. Als neben seiner Mutter (die Oscar-prämierte Michelle Yeoh aus „Everything Everywhere All at Once“) auch sein Bruder Charles zu ihm zieht, wird Bruce’ Leben viel aufregender, als er sich das gewünscht hätte. Schwarze Komödie. Netflix, 4. Januar

4. Echo

Alaqua Cox war in ihrer Nebenrolle als Maya Lopez aka Echo die Entdeckung der Superhelden-Serie „Hawkeye“. Jetzt befördern Marvel und Disney sie zur Titelheldin einer eigenen Serie. In „Echo“ setzt sich Maya auch mit ihren Native-American-Wurzeln auseinander. Gastauftritte haben alte Marvel-Serien-Bekannte wie Vincent D’Onofrio als Kingpin und Charlie Cox als Daredevil. Disney+, 10. Januar

5. Criminal Record

Dieser achtteilige britische Thriller variiert klassische Krimimuster: Hier der altgediente Polizei-Ermittler (Peter Capaldi aus „Doctor Who“), da die Polizei-Anfängerin (Cush Jumbo aus „The Good Wife“, dort der alte Mordfall, den sie nach einem anonymen Tipp gemeinsam neu aufrollen. Der Rest ist Routine. Apple TV+, 12. Januar

6. True Detective: Night Country

Zwei ungleiche Ermittlerinnen schickt auch das vierte Kapitel der Thriller-Anthologie „True Detective“ auf Verbrecherjagd. In der ersten Staffel, die eine der besten Krimistorys der Zehnerjahre erzählte, waren Matthew McConaughey und Woody Harrelson die Detectives. In „Night Country“ ermittelt nun in Alaska neben Kali Reis Jodie Foster, die zum ersten Mal seit 1975 eine Serienhauptrolle übernommen hat. Sky/Wow, 14. Januar

7. The Bequeathed

Und noch ein ungleiches Ermittlerpaar – diesmal aus Südkorea: Kommissar Choi Sung-Joon und sein Kollege Park Sang-Min können sich nicht leiden und stehen in ständiger Konkurrenz. Sie werden eingeschaltet, als es zu einer Reihe von mysteriösen Morden kommt, die mit einer Grabstätte zu tun haben, die eine Frau von einem unbekannten Onkel geerbt hat. Netflix, 19. Januar

8. Griselda

Breaking Bad: Sofía Vergara, die man bisher vor allem als Gloria Delgado-Pritchett in der Sitcom „Modern Family“ kannte, verwandelt sich in der Miniserie in die kolumbianische Drogenhändlerin Griselda Blanco, die als die „Großmutter des Kokains“ galt, eine grausam-unbarmherzige Führungsfigur des Medellin-Kartells in Miami war und alle ihre drei Ehemänner umgebracht haben soll. Netflix, 25. Januar

9. Expats

Die Serie von Lulu Wang spielt im Hongkong des Jahres 2014. Dort genießen drei US-Amerikanerinnen ein Leben voller Privilegien. Eine Familientragödie führt Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) und Mercy (Ji-Young Yoo) zusammen und löst ein Schuld- und Sühne-Drama aus. Amazon Prime, 26. Januar

10. Masters of the Air

Der Mann, der Baz Luhrmanns Elvis war, ist jetzt ein Fliegerheld. Austin Butler spielt Major Glenn „Buck“ Cleven, einen Piloten, der mit einer Air-Force-Schwadron im 2. Weltkrieg Nazi-Deutschland bombardiert, abgeschossen wird, in Kriegsgefangenschaft gerät, fliehen kann. Solche US-Heldenstorys haben einem Steven Spielberg und Tom Hanks als ausführende Produzenten schon in den Serien „Band of Brothers“ (2001) und „The Pacific“ (2010) vorgesetzt. Beruhend auf dem gleichnamigen Sachbuch von Donald L. Miller setzt „Masters of the Air“ die Geschichtsstunde fort und geizt nicht mit High-End-Spezialeffekten. Apple TV+, 26. Januar