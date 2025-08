Streaming-Tipp: So viel Leben zu leben - die Serie Dont Fall, Dance

1 Emma hat ihre Leidenszeit hinter sich gelassen und sprüht nun vor Lebensfreude. Foto: Mark de Blok/ZDF/dpa

Emma hat es geschafft: Der Krebs ist besiegt. Jetzt darf sie so rasant und so aufregend leben, wie eine TV-Serie das aufzuzeigen vermag. Doch der Krebs bleibt - als Gedanke und als Vorahnung.











Link kopiert



Berlin - Emma hat die ganze Pubertät über mit dem Tod getanzt. Aber jetzt ist ihre Krebserkrankung weg - "also, ich hoffe das", betont Emma zum Start der Serie "Don't Fall, Dance". So oder so: Jetzt ist es an der Zeit zu leben und zwar in hohem Tempo. Sie arbeitet härter als andere, genießt in vollen Zügen und nimmt selbst spontan mit, was eben dieses lebenswerte Leben so an Wendungen zu bieten hat.