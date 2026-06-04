Streaming-Start: Netflix zeigt Podolski privat – Ehekrise inklusive

Die neue Netflix-Doku «Poldi» zeigt Lukas Podolski nicht nur als Fußballstar, sondern auch als Familienmensch – mit Einblicken, die selbst langjährige Fans überraschen dürften.
Köln - In den kommenden Wochen jährt sich das deutsche Sommermärchen zum 20. Mal - und für viele Fußballfans ist das mit sehr viel Nostalgie verbunden. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land, schwarz-rot-goldene Fähnchen an den Autos, die Sportfreunde Stiller, "Schwarz und weiß" von Oliver Pocher. Und dazu die jungen Wilden um das Traum-Duo Poldi und Schweini auf dem Platz, die ein ganzes Land elektrisierten.