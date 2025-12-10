Sigourney Weaver steht offenbar vor einer neuen großen TV-Rolle: Die Schauspielerin verhandelt über einen Auftritt in Amazons Serienadaption von "Tomb Raider". Sie würde damit an der Seite von Sophie Turner vor der Kamera stehen.
Sigourney Weaver (76) steht womöglich bald wieder für eine neue Rolle vor der Kamera. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, führt die Schauspielerin derzeit Verhandlungen über einen Auftritt in der kommenden Prime Video-Serie "Tomb Raider". Zwar ist noch kein Deal abgeschlossen, doch sollte Weaver zusagen, würde sie an der Seite der bereits bestätigten Hauptdarstellerin Sophie Turner (29) vor der Kamera stehen. Details zu ihrer Rolle hält Amazon jedoch unter Verschluss.