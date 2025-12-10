Sigourney Weaver steht offenbar vor einer neuen großen TV-Rolle: Die Schauspielerin verhandelt über einen Auftritt in Amazons Serienadaption von "Tomb Raider". Sie würde damit an der Seite von Sophie Turner vor der Kamera stehen.

Sigourney Weaver (76) steht womöglich bald wieder für eine neue Rolle vor der Kamera. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, führt die Schauspielerin derzeit Verhandlungen über einen Auftritt in der kommenden Prime Video-Serie "Tomb Raider". Zwar ist noch kein Deal abgeschlossen, doch sollte Weaver zusagen, würde sie an der Seite der bereits bestätigten Hauptdarstellerin Sophie Turner (29) vor der Kamera stehen. Details zu ihrer Rolle hält Amazon jedoch unter Verschluss.

Die "Tomb Raider"-Serie basiert auf der gleichnamigen Videospiel-Reihe und wurde im Mai 2024 von Prime Video offiziell in Auftrag gegeben. Turner, bekannt aus "Game of Thrones", wird die ikonische Abenteurerin Lara Croft verkörpern. Hinter den Kulissen zeichnet Phoebe Waller-Bridge (40) als Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin verantwortlich. Chad Hodge (48) fungiert als ausführender Produzent und Co-Showrunner an Waller-Bridges Seite, während Jonathan van Tulleken (44) als Regisseur an Bord ist.

Illustre Karriere der Schauspielerin

Für Weaver wäre die Beteiligung an "Tomb Raider" die neueste Station in einer langen Reihe bedeutender Genre-Projekte. Die 76-Jährige wurde durch ihre Darstellung der Ellen Ripley in der "Alien"-Filmreihe weltberühmt. Aktuell ist sie auch ein wichtiger Bestandteil der "Avatar"-Filme von James Cameron (71) - der nächste Teil "Avatar: Fire and Ash" kommt am 17. Dezember in die Kinos. Zudem wird sie im kommenden Jahr in dem "Star Wars"-Film "The Mandalorian and Grogu" zu sehen sein.

Die Schauspielerin wurde bereits dreimal für den Oscar nominiert: zweimal in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin für "Aliens" und "Gorillas im Nebel" sowie einmal als Beste Nebendarstellerin für "Die Waffen der Frauen".