Streaming: Serien-Marathon für Lindenstraße-Fans

1 Die "Lindenstraße" griff auch stets aktuelle Themen auf uns sorgte für einige Skandale. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Rund 35 Jahre lang lief die Kultserie jede Woche im TV. Nun gibt es ein Wiedersehen mit sämtlichen Charakteren im Stream.











Köln - Serien-Marathon mit Mutter Beimer & Co.: Fans der "Lindenstraße" können jetzt alle Höhen und Tiefen der früheren ARD-Kultserie noch einmal durchleben. Sämtliche 1758 Folgen sind nach WDR-Angaben nun im Stream bei ARD Plus verfügbar. Würde man alle Folgen am Stück rund um die Uhr schauen, ergäbe das umgerechnet etwa 37 Tage - vor allem bei schlechtem Wetter eine schöne Beschäftigung für die Sommerferien....