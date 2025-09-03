1 Lady Gaga steuert "The Dead Dance" zum Netflix-Soundtrack bei. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das «Wednesday»-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.











Berlin - Punktgenau zu den frischen "Wednesday"-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. "The Dead Dance" ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong, zu dem die Schauspielerinnen Emma Myers (Enid) und Evie Templeton (Agnes) auf der Bühne eines historischen Balls als Ballerinas performen.