Streaming-Premiere auf RTL+: Was hecken Herbig, Tramitz und Kavanian nach Kanu des Manitu aus?

"Das Kanu des Manitu" schippert auf RTL+ zu seiner Heimkino-Premiere ein. Warum sie mit der Gesamtsituation des Streamingdebüts zufrieden sind und was die Zukunft bereithalten könnte, verraten Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian im Interview.
Wenn Michael Bully Herbig (57), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (55) ins Kino bitten, folgen Millionen Fans bereitwillig ihrem Aufruf. "Der Schuh des Manitu" thront mit fast zwölf Millionen Zuschauern noch immer an der Spitze der deutschen Bestenliste, gefolgt von "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" mit rund neun Millionen. Und auch "Das Kanu des Manitu" fuhr hierzulande mit etwas über fünf Millionen Kinogängern den Titel als erfolgreichster Film 2025 ein.