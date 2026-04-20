Streaming-Portfolio wächst weiter: Disney Channel zieht im Mai auf Disney+ ein

Der Free-TV-Sender Disney Channel wird ab Mai auch innerhalb des Streamingdienstes Disney+ abrufbar sein - ohne Aufpreis für bestehende Abonnenten. Parallel bleibt der klassische Free-TV-Empfang über Satellit, Kabel und Internet erhalten.
Disney+ baut sein Angebot in Deutschland weiter aus: Ab Mai wird auch der hauseigene Disney Channel innerhalb des Streamingdienstes verfügbar sein. Das kündigte Disney am Montag in München an. Für Abonnentinnen und Abonnenten fallen keine zusätzlichen Kosten an, der Sender wird als linearer Kanal in die App eingebunden.