Streaming: Podcast Zeit Verbrechen geht auf Arena-Tour

1 Die vier Hosts des Podcasts "Zeit Verbrechen": Andreas Sentker (v.l.n.r.), Anne Kunze, Sabine Rückert und Daniel Müller. Foto: Julia Sellmann/Die Zeit/dpa

«Zeit Verbrechen» ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts. Jetzt wollen die Macher auf Tournee durch Deutschland gehen.











Link kopiert



Hamburg - Der Kriminalpodcast "Zeit Verbrechen" geht auf Deutschland-Tournee. In diesem Herbst treten die Podcast-Hosts Anne Kunze, Daniel Müller, Sabine Rückert und Andreas Sentker in vier Städten auf, wie es in einer Mitteilung der Zeit Verlagsgruppe heißt. In Berlin, Düsseldorf, München und Hamburg sprechen die vier auf der Arenatour vor jeweils bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern über zwei Fälle.