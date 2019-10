1 Netflix gehört zu den beliebtesten Streamingdiensten weltweit. Foto: Shutterstock/wutzkohphoto

Spätestens seit dem Einstieg von großer Konkurrenz wie Disney oder Apple in den Streamingmarkt setzt Netflix noch konsequenter auf Eigenproduktionen. Eine Statistik zeigt nun, welche dieser Filme und Serien am meisten geschaut werden.

Stuttgart - Normalerweise hält sich Netflix sehr zurück, was die Herausgabe von Nutzungsstatistiken und Streaming-Zahlen betrifft. Nun scheint das amerikanische Unternehmen allerdings eine Ausnahme gemacht zu haben.

Durch einen ausführlichen analytischen Bericht in Kooperation mit der New York Times veröffentlichte der Streaminganbieter jeweils die zehn beliebtesten selbstproduzierten Filme und Serien. Die Spitzenreiter sind zwar keine Überraschungen, dennoch landet auch die ein oder andere in Deutschland weniger bekannte Produktion auf vorderen Plätzen.

Ausgewertet wurden die Statistiken aller 158 Millionen Abonnenten weltweit in den vergangenen zwölf Monaten. Sobald jemand mindestens 70 Prozent einer Episode oder eines Films gesehen hatte, galt er als Zuschauer dieses Produkts.

Das sind die 10 beliebtesten Netflix-Originals-Filme:

Platz 1: Bird Box – 80 Millionen ZuschauerPlatz 2: Murder Mystery – 73 Millionen ZuschauerPlatz 3: Triple Frontier – 52 Millionen ZuschauerPlatz 4: The Perfect Date – 48 Millionen ZuschauerPlatz 5: Tall Girl – 41 Millionen ZuschauerPlatz 6: The Highwaymen – 40 Millionen ZuschauerPlatz 7: Secret Obsession – 40 Millionen ZuschauerPlatz 8: Always Be My Maybe – 32 Millionen ZuschauerPlatz 9: Otherhood – 29 Millionen ZuschauerPlatz 10: Fyre: The Greatest Party That Never Happened – 20 Millionen Zuschauer

Das sind die 10 beliebtesten Netflix-Originals-Serien:

Platz 1: Stranger Things – 64 Millionen ZuschauerPlatz 2: The Umbrella Academy – 45 Millionen ZuschauerPlatz 3: Haus des Geldes – 44 Millionen ZuschauerPlatz 4: You – Du wirst mich lieben – 40 Millionen ZuschauerPlatz 5: Sex Education – 40 Millionen ZuschauerPlatz 6: Unser Planet – 33 Millionen ZuschauerPlatz 7: Unbelievable – 32 Millionen ZuschauerPlatz 8: Dead to Me – 30 Millionen ZuschauerPlatz 9: When They See Us – 25 Millionen ZuschauerPlatz 10: Elite – 20 Millionen Zuschauer