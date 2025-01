Streaming: Hochzeitschaos mit Will Ferrell und Reese Witherspoon

3 Jim (Will Ferrell) und Margot (Reese Witherspoon) geraten in "Ihr seid herzlich eingeladen" aneinander, weil sie dasselbe Hotel für eine Hochzeitsfeier gebucht haben. Foto: K.A./Prime Video/dpa

Zwei Hochzeitsgesellschaften haben dasselbe Hotel für dasselbe Datum gebucht. Doch der Platz ist knapp. Will Ferrell und Reese Witherspoon werden in «Ihr seid herzlich eingeladen» zu Hochzeitsrivalen.











London - Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, aber für zwei Paare und ihre Angehörigen wird ein Hochzeitswochenende zum Chaostrip. US-Comedy-Star Will Ferrell ("Anchorman") und Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon ("Walk The Line") spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie "Ihr seid herzlich eingeladen", die am 30. Januar beim Streamingdienst Prime Video startet.