Streaming: Game of Thrones-Star Lena Headey übernimmt Gastrolle in Wednesday

Die dritte Staffel des Netflix-Hits "Wednesday" bekommt prominente Unterstützung: "Game of Thrones"-Star Lena Headey spielt eine Gastrolle. Auch Andrew McCarthy und James Lance stoßen zum Cast des Serienhits dazu.

Die Hitserie "Wednesday" erweitert ihr Ensemble für die dritte Staffel um gleich mehrere bekannte Namen. Wie mehrere Medien berichten, stößt "Game of Thrones"-Star Lena Headey (52) in einer Gastrolle zum Netflix-Hit. Ebenfalls als Gäste mit dabei: Andrew McCarthy (63) und James Lance (50). Damit wächst die ohnehin schon eindrucksvolle Liste neuer Gesichter weiter.

Bereits zuvor wurden Eva Green (45) als Morticias Schwester sowie Winona Ryder (54) in einer noch geheimen Rolle bestätigt. Darüber hinaus sind Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan und Kennedy Moyer Teil des neuen Casts.

Für Headey ist die dritte Staffel von "Wednesday" nicht die erste Zusammenarbeit mit Netflix. Bereits im vergangenen Jahr stand die Schauspielerin für das Western-Drama "The Abandons" vor der Kamera. Die Serie wurde jedoch nach nur einer Staffel eingestellt.

"Wednesday" brach mehrere Rekorde

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel finden - wie auch schon in den vorangegangenen Staffeln - erneut in Dublin, Irland, statt. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) schlüpft wieder in die titelgebende Rolle der Wednesday Addams. Zum festen Ensemble gehören außerdem Emma Myers, Fred Armisen, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones und Joanna Lumley.

"Wednesday" hat auf Netflix gleich mehrere Rekorde gebrochen. Mit über 252 Millionen Aufrufen liegt die Auftaktstaffel auf Platz eins der ewigen Netflix-Charts der am meisten gestreamten englischsprachigen Serien. Zudem stellte sie mit 341,2 Millionen gestreamten Stunden innerhalb einer Woche einen weiteren Bestwert auf. Auch Staffel 2 setzte neue Maßstäbe: Sie erreichte in 91 Ländern gleichzeitig Platz 1 der Netflix-Charts - ein bislang unerreichter Rekord für englischsprachige Serien.