Streaming: Game of Thrones-Star Lena Headey übernimmt Gastrolle in Wednesday

Die dritte Staffel des Netflix-Hits "Wednesday" bekommt prominente Unterstützung: "Game of Thrones"-Star Lena Headey spielt eine Gastrolle. Auch Andrew McCarthy und James Lance stoßen zum Cast des Serienhits dazu.
Die Hitserie "Wednesday" erweitert ihr Ensemble für die dritte Staffel um gleich mehrere bekannte Namen. Wie mehrere Medien berichten, stößt "Game of Thrones"-Star Lena Headey (52) in einer Gastrolle zum Netflix-Hit. Ebenfalls als Gäste mit dabei: Andrew McCarthy (63) und James Lance (50). Damit wächst die ohnehin schon eindrucksvolle Liste neuer Gesichter weiter.