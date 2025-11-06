Streaming: Früher Wecker für Fans des Stranger Things-Finales

Fans des Netflix-Hits «Stranger Things» mussten sich lange gedulden: Nun rückt das Ende der Mystery-Serie näher. Für die neuen Folgen können Fans extra früh aufstehen. Was man zum Finale wissen muss.
Berlin - Sie zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und hat sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt: In drei Wochen startet die finale fünfte Staffel von "Stranger Things". Fans können sich dafür extra früh den Wecker stellen. Denn die ersten vier Folgen der Mystery-Serie erscheinen am 27. November (Donnerstag) bereits um 2.00 Uhr in der Nacht. Was muss man zum Start des Finales noch wissen?