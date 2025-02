1 Felix von "Stray Kids" wurde im Februar 2025 in einen Autounfall verwickelt. Foto: yllyso/ Shutterstock

„Stray Kids“-Mitglied Felix war in einen Autounfall verwickelt. Zunächst wurde von einer Armfraktur berichtet. Nach weiteren Untersuchungen gibt JYP Entertainment nun ein Update zu seinem Gesundheitszustand.











„Stray Kids“-Mitglied Felix war am Abend des 15. Februar (Ortszeit) in einen Autounfall verwickelt. Dies gab seine Agentur JYP Entertainment am darauffolgenden Tag bekannt. Aufgrund der Verletzung musste er seine Teilnahme am Fanmeeting „SKZ 5’CLOCK“ absagen.