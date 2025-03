Straubing: Einfach vergessen – ICE lässt Halt aus

1 Der ICE fuhr einfach weiter (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

In Niederbayern rauscht ein Fernzug an einem Bahnhof vorbei, an dem er eigentlich halten sollte. Die Deutsche Bahn entschuldigt sich.











Link kopiert



Ein ICE hat im niederbayerischen Straubing einen geplanten Halt ausgelassen - und ist am Bahnhof durchgefahren. Das bestätigte die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur. Der Zugführer habe auf dem Weg von Hamburg nach Wien am Donnerstag versehentlich vergessen anzuhalten. Dafür stoppte der ICE dann ersatzweise in Plattling - rund 25 Kilometer entfernt von Straubing. Zuvor berichtete die „Passauer Neue Presse“.