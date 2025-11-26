Strategiedialog Automobilwirtschaft: Mit aller Geschlossenheit gegen ein zu frühes Verbrenner-Aus

Kanzler, Ministerpräsident und Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg sind sich einig: Die EU-Kommission muss am 10. Dezember mehr Flexibilität bei der Antriebstechnologie zulassen.
Johannesburg, Luanda, Hamburg, Berlin, Stuttgart: Kanzler Friedrich Merz hat diese Woche einen hochkarätigen und dichten Terminkalender abzuarbeiten. Seine Visite beim Strategiedialog Automobilwirtschaft, zu dem er am Mittwochnachmittag einfliegt, unterstreicht die Bedeutung des Treffens auf dem Stuttgarter Messegelände, auch wenn dort keine Beschlüsse gefasst werden.