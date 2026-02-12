Mercedes kündigt die Modelloffensive an – doch nach Milliarden-Korrekturen bei Elektrostrategie und Luxusfokus wirkt die Strategie unscharf, meint Klaus Köster.
Wäre der Mercedes-Konzern ein Auto, ließe er sich mit einem Benziner vergleichen, dessen Fahrer an der roten Ampel ungeduldig mit dem Gaspedal spielt. Dieser Fahrer wäre Konzernchef Ola Källenius, der über schwache Jahreszahlen berichten muss und zugleich versucht, die Anleger bei Laune zu halten, indem er ankündigt, das Unternehmen werde bald durchstarten.