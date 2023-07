1 Nicolas Gonzalez (rechts) hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Dagegen läuft der Kontrakt von Daniel Didavi zum Saisonende aus – was beim VfB Stuttgart durchaus miteinander zu tun hat. Foto: Baumann

Holger Badstuber kassiert beim VfB Stuttgart noch ein opulentes Jahresgehalt. Doch nicht mehr lange, weshalb schon jetzt wichtige Spieler profitieren. Aber auch für den Fußball-Bundesligisten sollen sich die Vertragsverlängerungen auszahlen.









Stuttgart - Leistung lohnt sich. Das ist die Botschaft, die Sven Mislintat an die Mannschaft des VfB Stuttgart ausgesandt hat – mit drei Vertragsverlängerungen in der vergangenen Woche. Nicolas Gonzalez, Wataru Endo und Borna Sosa, sie haben neue Arbeitspapiere zu verbesserten finanziellen Konditionen unterschrieben. Womit der Sportdirektor ihren gestiegenen Wert für den Fußball-Bundesligisten gleich doppelt in Rechnung stellt. Zum einen honoriert Mislintat den sportlichen Wert für die Mannschaft. Zum anderen ergibt sich mit den längeren Laufzeiten der Kontrakte ein höherer Marktwert für künftige Transfers.