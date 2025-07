Straßkirchen in Niederbayern

1 Der Verdächtige soll in einem ICE bei Straßkirchen in Niederbayern mehrere Menschen angegriffen haben. Foto: Armin Weigel/dpa/Armin Weigel

Gegen einen 20-jährigen Verdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden, nachdem er mutmaßlich Fahrgäste in einem ICE in Niederbayern attackiert haben soll.











Nach dem Angriff auf Fahrgäste in einem ICE im niederbayerischen Straßkirchen ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Gegen den 20 Jahre alten Syrer bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes in zwei Fällen und der gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen, teilte die Polizei mit.