An der vielbefahrenen Neuen Weinsteige in Stuttgart müssen Stützwände erneuert werden. Aber das Bauunternehmen ist insolvent. Der Weiterbau verzögert sich. Die Behinderungen bleiben.
Auf der Baustelle an der Neuen Weinsteige in Stuttgart herrscht derzeit Stillstand – mit spürbaren Folgen für den Verkehr. Seit Juli vergangenen Jahres ist die viel befahrene Straße auf Höhe der Baustelle verengt, in deren Zuge eine Stützwand und der parallel verlaufende Weg erneuert werden soll. Statt vier stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Entsprechend mühsam schlängeln sich Autos und Radfahrer daran vorbei, vor allem zu den Hauptverkehrszeiten staut es sich regelmäßig.