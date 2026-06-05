Ein neuer Blitzer nahe der Rasermord-Unfallstelle sorgt bei einigen für Unmut. Kritiker werfen der Stadt vor, Geld machen zu wollen. Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte.

Eigentlich ist die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Matthias Knecht stolz auf ihren neuen Blitzer in der Schwieberdinger Straße. Fast unmittelbar nachdem Merve und Selin durch ein illegales Straßenrennen im März 2025 ermordet wurden, begann die Stadt mit den Planungen für die neue Anlage – um den Verkehr sicherer zu machen und ein Zeichen zu setzen. Rund ein Jahr später ist die Messanlage bereits in Betrieb – für einen derart bürokratischen Vorgang beinahe Rekordtempo. Doch die Freude über das erfolgreich umgesetzte Projekt wird getrübt.

Vor allem in sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Kommentare, die den neuen Blitzer kritisieren. Einige Nutzer beklagen, dass wegen eines illegalen Rennens zweier Männer nun unbescholtene Bürger drangsaliert würden. Andere werfen der Stadt vor, mit der Anlage lediglich die klammen Kassen füllen zu wollen. Heinz Meyer, Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit, weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Mit Blick auf die Einnahmen und den Vergleich mit anderen Städten erscheint die Kritik tatsächlich wenig begründet.

Rund 2 Millionen Euro Einnahmen

Im vergangenen Jahr nahm die Stadt Ludwigsburg mit stationären und mobilen Blitzern sowie sogenannten Enforcement-Trailern rund 1,9 Millionen Euro ein. Hinzu kamen weitere 213.000 Euro durch Rotlichtverstöße – insgesamt also etwa 2,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die städtischen Gesamteinnahmen liegen bei rund 400 Millionen Euro jährlich. Die Einnahmen aus Verkehrsüberwachung machen damit lediglich rund ein halbes Prozent der Gesamterträge aus.

Fachbereichsleiter Meyer räumt allerdings ein, dass die Einnahmen in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Der erste Anstieg ist auf die Anschaffung von zwei Enforcement-Trailern vor einigen Jahren zurückzuführen. Einen weiteren kleinen Anstieg gab es zudem zwischen dem Jahr 2023 und 2024.

In diesem Zeitraum stiegen die Einnahmen aus Blitzern und Rotlichtverstößen innerhalb eines Jahres von rund 1,76 Millionen Euro auf knapp 2,2 Millionen Euro. Grund dafür sei eine personelle Aufstockung gewesen, erklärt Meyer. Diese sei notwendig geworden, weil immer mehr Verkehrsverstöße im Stadtgebiet registriert und auch von Bürgern gemeldet worden seien.

Der neue Blitzer in der Schwieberdinger Straße werde nach Einschätzung Meyers jedoch nicht zu einem erneuten deutlichen Anstieg führen. Stationäre Anlagen würden in den ersten Wochen zwar viele Verkehrssünder erfassen. „Dann ist der Blitzer aber irgendwann bekannt und die Autofahrer bremsen vorher ab“, sagt Meyer.

Welche Stadt hat den Goldenen Blitzer?

Wie Ludwigsburg im bundesweiten Vergleich dasteht, zeigt der sogenannte „Goldene Blitzer“. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins ermittelt dabei jährlich die Städte mit den höchsten Einnahmen aus Verkehrsüberwachung. Spitzenplätze belegen regelmäßig Großstädte wie Hamburg mit 47 Millionen Euro oder Berlin mit 33 Millionen Euro.

In der Liste finden sich aber auch Städte vergleichbarer Größe. Beispielsweise Tübingen, wo im Jahr 2024 1,9 Millionen Euro eingenommen wurden, oder Konstanz mit 1,6 Millionen Euro.

Eine andere vergleichbar große Stadt aus der Region Stuttgart fällt derweil besonders stark ins Auge – Esslingen. Die Stadt mit rund 96.000 Einwohnern erzielte 2024 Einnahmen von etwa 4,9 Millionen Euro durch Blitzer und Rotlichtverstöße – Platz acht deutschlandweit. Im Jahr 2025 stiegen die Einnahmen laut einem Sprecher der Stadt sogar auf 5,8 Millionen Euro.

Und Esslingen plant bereits den nächsten Ausbau. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2026/27 beschloss der Gemeinderat die Anschaffung von zwei weiteren Enforcement-Trailern. Ein weiterer Anstieg der Einnahmen dürfte damit nur eine Frage der Zeit sein.

Ständiger Balanceakt

Zurück nach Ludwigsburg: Heinz Meyer betont, dass es bei der Verkehrsüberwachung ausschließlich um Sicherheit gehe. Blitzer würden gezielt dort aufgestellt, wo besonders schutzbedürftige Menschen unterwegs seien – etwa vor Kindergärten, Altenheimen oder dem Krankenhaus. Finanzielle Überlegungen spielten dabei keine Rolle. „Es gibt weder eine Vorgabe, wie viel Einnahmen die Blitzer bringen müssen, noch eine Quote, die wir als Fachbereich erfüllen müssen“, sagt Meyer.

Er beschreibt die Arbeit seines Teams als ständigen Balanceakt. Einerseits beschwerten sich viele Bürger darüber, dass die Stadt zu wenig gegen Raser unternehme. Andererseits gebe es Kritik, dass in Ludwigsburg zu viel geblitzt werde. Meyer und sein Team versuchten deshalb, einen Mittelweg zu finden: für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, ohne die Bürger durch Kontrollen übermäßig zu belasten. Die aktuellen Zahlen sprechen dafür, dass dieser Balanceakt gelingt.