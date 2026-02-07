Straßenverkehr in Stuttgart: Zähes Ringen um Tempo 30

Tempo 30 auf immer mehr Straßen? Die Debatte zeigt, wie politisch Verkehr ist. Im Video ordnen wir die aktuelle Diskussion ums Tempolimit in Stuttgart ein.
Wie schnell darf der Verkehr durch Stuttgart rollen? An dieser scheinbar einfachen Frage entzündet sich derzeit eine politische Grundsatzdebatte. In dieser Woche ließ sich im Stuttgarter Rathaus beobachten, wie unterschiedlich der Blick auf ein und dieselbe Stadt ausfallen kann – je nach Standpunkt. Konkret geht es darum, ob weitere Straßen auf Tempo 30 begrenzt werden sollen. Der Bund hat den Kommunen dafür neue Spielräume eröffnet.