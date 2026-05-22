Stuttgarts Oberbürgermeister fordert: Wo es gefährlich ist, soll Tempo 30 gelten – ansonsten wieder Tempo 50 statt 40. Die Luftwerte rechtfertigten die Beschränkungen nicht mehr.
Am ehemaligen Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat sich der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in Sachen Verkehrsrestriktionen in Stuttgart die Zähne ausgebissen. Auch mehrere Schreiben aus dem Rathaus ins Ministerium konnten an der Sache nichts ändern: Auf vielen Straßen in Stuttgart gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern in der Stunde - einst zusammen mit einem Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge eingeführt im Kampf gegen die hohe Schadstoffbelastung in der Luft.