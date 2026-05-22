Stuttgarts Oberbürgermeister fordert: Wo es gefährlich ist, soll Tempo 30 gelten – ansonsten wieder Tempo 50 statt 40. Die Luftwerte rechtfertigten die Beschränkungen nicht mehr.

Am ehemaligen Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat sich der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in Sachen Verkehrsrestriktionen in Stuttgart die Zähne ausgebissen. Auch mehrere Schreiben aus dem Rathaus ins Ministerium konnten an der Sache nichts ändern: Auf vielen Straßen in Stuttgart gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern in der Stunde - einst zusammen mit einem Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge eingeführt im Kampf gegen die hohe Schadstoffbelastung in der Luft.

Nun erneuert der Rathaus-Chef seine Forderung, das Tempolimit wieder anzuheben. Seine Begründung: die Grundlage dafür sei entfallen. Die Adressaten dieses Mal: die neue Landesverkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) und ihre für die Umwelt zuständige Kabinettskollegin Thekla Walker (Grüne). „Ergreifen Sie zu Ihrem Amtsantritt die Chance und nehmen Sie Abstand von überholten und überkommenen Vorstellungen. Heben Sie Tempo 40 besser heute als morgen auf den Strecken auf, soweit dies vom Luftreinhalteplan motiviert war“. Nopper plädiert dafür, auf „leistungsfähigen Straßen“ wieder Tempo 50 zur Regelgeschwindigkeit zu machen.

Nopper erinnert daran, dass „seit fünf Jahren alle Grenzwerte für die Luftreinhaltung eingehalten werden“. Es gebe aus seiner Sicht „keinen begründeten Anlass mehr, an diesen Tempo 40-Regelungen weiter festzuhalten“. Winfried Hermann hatte dagegen immer wieder auf die sich abzeichnende Grenzwertverschärfung durch die EU und die aus seiner Sicht reale Gefahr hingewiesen, bei einer Rücknahme der Restriktionen wieder bei den Luftwerten in den roten Bereich zu gelangen.

Nopper: Stuttgart hat das dichteste Netz an Tempo-40-Strecken

Auf neun Prozent des Stuttgarter Straßennetzes gelte auf Anweisung des Landesverkehrsministerium aktuell Tempo 40. In keiner anderen deutschen Großstadt sei ein derart engmaschiges Tempo-40-Netz installiert worden wie in Stuttgart, heißt es im Rathaus. Auch habe das Land in anderen Städten des Südwesten, in denen die Grenzwerte wieder eingehalten wurden, das Tempolimit zurückgenommen.

Nopper geht auch auf das von Hermann auf der Zielgeraden seiner Amtszeit vorgebrachte Argument ein, wonach Tempo 40 zu mehr Verkehrssicherheit führe. Das überzeuge ihn nicht, so der Rathaus-Chef. In Gefahrenbereichen sehe die Straßenverkehrsordnung Tempo 30 vor. Er fordert: dort solle „statt Tempo 40 Tempo 30 angeordnet werden. Im Übrigen statt Tempo 40 Tempo 50“.