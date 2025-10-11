Straßenverkehr in Stuttgart: Baustellen des Landes bremsen Verkehr

Mehrere Landesstraßen in Stuttgart müssen saniert werden. Brücken und Hauptverbindungen werden gesperrt. Konkretes will das Land im Frühjahr sagen.
Das Land erarbeitet derzeit an einem Plan, wo und wann in Stuttgart in den kommenden vier Jahren an den Landesstraßen gebaut wird. Denn für 58 Kilometer des Stuttgarter Straßennetzes ist nicht die Stadt sondern das Land zuständig. Das Verkehrsministerium hat nun aufgeschlüsselt, wie es um deren Zustand bestellt ist und wo im kommenden Jahr Baustellen den Verkehr ausbremsen werden.