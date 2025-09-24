Straßenverkehr in der Region: Diskussion über Straßenprojekt „Grüner Tunnel“

Eine hochkarätige Runde diskutiert den Vorschlag eines Nordost-Rings im Tunnel, der für Entlastung auf den Straßen im Nordosten der Region sorgen soll. Unsere Leser können dabei sein.
Die Frage, wie die Verkehrssituation zwischen dem Rems-Murr-Kreis und dem Landkreis Ludwigsburg verbessert werden kann, beschäftigt Politik, Wirtschaft, Anlieger und Verwaltungen seit Jahrzehnten. Der sogenannte Nordost-Ring, eine Straßenverbindung zwischen der B14 bei Fellbach und der B27 bei Kornwestheim ist umstritten, eine Umsetzung nicht absehbar.