6 Überwiegend zufrieden sind Mieter und Vermieter in Stuttgart und der Region, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. In der Bildergalerie finden Sie alle Antworten der Befragten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wohnen in Stuttgart ist teuer. Doch ist es das Geld wert? In der Bildergalerie finden Sie Antworten von Stuttgarterinnen und Stuttgarter Mietern mit ihrer Wohnung und Vermietern mit ihrem Mietverhältnis.















Der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist umkämpft. Bei Neubauwohnungen zahlen Mieter in deutschlandweit nur in Großstädten wie Frankfurt und München mehr. Die Durchschnittsmiete im Mietspiegel steigt seit Jahren beständig.

Doch wie bewerten Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihre Wohnung? Und wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Vermieter? Wir haben uns in der Stuttgarter Innenstadt umgehört und vier Mieter gefragt. Auch ein Vermieter kommt zu Wort. Die Umfrage finden Sie in der Bildergalerie.

