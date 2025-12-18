Straßenumbenennung: Berlin soll Yad-Vashem-Straße erhalten

Yad Vashem ist die bei Jerusalem liegende Holocaust-Gedenkstätte. Hier erinnert Israel an die Millionen im Nationalsozialismus ermordeten Juden. In Berlin soll nun eine Straße ihren Namen bekommen.
Berlin - Berlin soll im Regierungsviertel eine nach der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem benannte Straße erhalten. Dazu soll ein Abschnitt der auf das Reichstagsgebäude zulaufenden Dorotheenstraße umbenannt werden. Eine entsprechende Beschlussempfehlung für den Ältestenrat des Bundestags beschloss dessen Bau- und Raumkommission.