Straßentheaterfestival in der Weststadt: Artisten und Gaukler verzaubern Schorndorf

Straßentheaterfestival in der Weststadt

1 Energiegeladene Eskalation: die Tanzproduktion „Kill your Darlings“ Foto: Christian Glaus

Das internationale Straßentheaterfestival präsentiert am 24. August fantastische Welten in der Schorndorfer Weststadt. Das putzende und bruddelnde Nanu Traumtheater serviert etwa seine Version der schwäbischen „Kehrwoch“.











Das wird womöglich der lustigste Tag in diesem Sommer im Remstal: Im Rahmen der „Weststadt Kunterbunt – Sommermeile 24“ veranstaltet das Kulturforum Schorndorf am Samstag, 24. August, von 14.30 bis circa 21 Uhr ein kleines internationales Straßentheaterfestival in der Gottlieb-Daimler-Straße.