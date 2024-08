Straßentheater in Schorndorf: Wo eine Flirtmaschine und musikalische Hühner warten

1 Auf der Bühne in der bunt geschmückten Sommermeile der Gottlieb-Daimler-Straße gab es viel Programm, das die Besucherinnen und Besucher in den Bann zog. Foto: Julian Rettig Foto:

Trotz der Hitze hat das Schorndorfer Straßentheater-Festival am Samstag viele Besucher zur Sommermeile in die Weststadt gelockt. Es hat sich für sie gelohnt. Auch wenn plötzlich mal ein Huhn auf dem Schoß sitzt und vom Bier trinkt.











Der Vorteil bei brütender Hitze in Schorndorfs Weststadt: Es gibt genügend Schatten samt entspannenden Liegestühlen entlang der Sommermeile auf der Gottlieb-Daimler-Straße. Dort hat am Samstagnachmittag und -abend das Internationale Straßentheaterfestival als Teil der „Weststadt Kunterbunt – Sommermeile 24“ des Kulturforums eine ansehnliche Masse an Besuchern angelockt. „Große Bilder, feine Artistik, eine lautstarke Maschine, Stelzenläuferinnen und musikalische Hühner werden die Weststadt in Beschlag nehmen“, so lautete das Versprechen. Und Alt und Jung kamen bei Straßentheaterkunst auf sehr hohem Niveau mit Beteiligten aus der Schweiz, Südfrankreich, den Niederlanden und Schwaben allemal auf ihre Kosten.