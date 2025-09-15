Straßentheater in Schorndorf: Gigantisch: 16 Meter hohe Riesenmarionette als Fliegenklatscher

Spektakuläre Show beim Straßentheaterfestival in Schorndorf: Stefanie Oberhoff präsentiert in ihrer Heimatstadt eine denkwürdige Performance mit 16 Meter hohem Kasper.
Es war ein Ereignis, ja ein Spektakel, das es in dieser Form in Schorndorf noch nicht zu sehen gab. Als Hauptact beim diesjährigen, vom Kulturforum organisierten Straßentheaterfestival in der Weststadt – die Premiere gab’s im vergangenen Jahr – begeisterte eine Performance der Superlative die mehreren Hundert Besucher am Fuße der Stadtkirche.