Die Strecke zwischen Oppelsbohm und Birkenweißbuch ist für längere Zeit nicht befahrbar.

Aufgrund des Starkregens kommt es auch in der Gemeinde Berglen zu mehreren Hangrutschen. Zwei Verbindungsstraßen bleiben länger gesperrt. Bürgermeister Holger Niederberger appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer.











Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben in der Gemeinde Berglen dazu geführt, dass Hänge an verschiedenen Stellen abgerutscht sind. Drei wichtige Verbindungsstraßen waren besonders betroffen, zwei davon sind bis auf Weiteres nicht passierbar. „Dass auch die Straße zwischen Oppelsbohm und Vorderweißbuch nicht befahren werden konnte, war in den vergangenen Tagen vor allem für die Kräfte der Feuerwehr schlimm“, sagt Bürgermeister Holger Niederberger. „Sie konnten dadurch nicht so schnell zu den Einsatzorten gelangen.“ Mittlerweile sei dieser Streckenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Auf zwei anderen Abschnitten werde man sich noch länger gedulden müssen: Die Strecke zwischen Oppelsbohm und Birkenweißbuch ist voraussichtlich mehrere Wochen gesperrt. Und auch die Sperrung der Straße hoch nach Bretzenacker bleibt bis auf Weiteres bestehen – möglicherweise sogar Monate. „Wie sich bei einer Begutachtung herausgestellt hat, ist der Hang instabil“, sagt Niederberger. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.