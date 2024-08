Straßensperrungen bringen Verkehr zum Erliegen: In Schönaich, um Schönaich und um Schönaich herum

1 Drei Umleitungen müssen Autofahrer um Schönaich herum beachten. Foto: KRZ Archiv/TB

Schönaich ist derzeit von Baustellen umzingelt. Wer die Gemeinde aus Böblingen, Waldenbuch oder Holzgerlingen anfahren will, muss Umleitungen in Kauf nehmen. Das hält aber offenbar niemanden davon ab, dorthin zu fahren. Dieser Eindruck entsteht zumindest in der Nürtinger Straße in Böblingen. Mit der Sperrung der Schönaicher Straße auf Höhe des Böblinger Baumovals ist eine wichtige Verbindung nach Schönaich, aber auch in den Osten Böblingens, gekappt. Viele weichen stattdessen auf die Nürtinger Straße aus, die parallel zur Schönaicher Straße durch ein Wohngebiet verläuft.